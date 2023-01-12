مدرب الكويت: الضغط الوحيد الذي أعرفه يكون أثناء"الطبخ"

نفى روي بينتو مدرب الكويت معاناته من ضغوط قبل مواجهة البحرين الحاسمة في التأهل لقبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) يوم الجمعة، قائلا إن الضغط الوحيد الذي يعرفه في "إناء الطعام".



وجمعت الكويت ثلاث نقاط من مباراتين لتتساوى مع قطر خلف البحرين حاملة اللقب والمتصدرة بست نقاط، بينما لم تحصد الإمارات أي نقطة في المجموعة الثانية.



ورغم ذلك توجد فرص للجميع لحجز بطاقتي التأهل.



وستكون الكويت مطالبة بالفوز وانتظار نتيجة مواجهة قطر والإمارات في نفس التوقيت.



وشدد بينتو على أن هدفه الرئيسي من البطولة هو تطوير المواهب الشابة مستندا على خبرته السابقة في تدريب فئات الناشئين بمنتخب البرتغال.



وأبلغ مؤتمرا صحافيا يوم الخميس: نحن في وضع يلزمنا بالفوز، لكننا في مرحلة تطور أيضا ويمكننا تحقيق نجاح أكبر مع التحسن.



وأضاف: يتحدث كثيرون عن الضغط والمعنى قد يكون مربكا، في كرة القدم نتحدث عن السعادة والاستمتاع وهذا ما أنقله للاعبين، الضغط الوحيد الذي أعرفه في إناء الطعام عند إعداد الحساء.



وتابع بينتو الذي تولى قيادة الكويت العام الماضي: مهمتي هي بناء فريق، وهذا لا يعني عدم المنافسة على اللقب، لكننا نركز في كل مباراة بمفردها.



"ستزداد قدرتنا على التنافس مع الاستقرار والتجانس واستمرار التطور".



وتحتفظ الكويت بالرقم القياسي بالتتويج بكأس الخليج عشر مرات، لكن لقبها الأخير كان في 2010.

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