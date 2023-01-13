الحكم على ميندي في 7 اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي تم اعتباره غير مذنب في ستة اتهامات بالاغتصاب وتهمة اعتداء جنسي يوم الجمعة، بينما لم يتوصل محلفون إلى حكم في تهمة اغتصاب وأخرى تتعلق بمحاولة اغتصاب.



وجرت المحاكمة في تشيستر كراون منذ أغسطس الماضي بعد مزاعم من 13 سيدة ضد ميندي وشخص آخر.



وأصدر سيتي بيانا قال فيه إنه على علم بالحكم.



وذكر بطل الدوري الإنجليزي الممتاز: نظرا لوجود مسائل مفتوحة في القضية فإن النادي ليس في وضع يسمح له بتعليقات أكثر في الوقت الحالي.



وكانت آخر مباراة خاضها ميندي مع سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر بينما تم احتجاز اللاعب.



وانضم ميندي، الذي لعب عشر مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادما من موناكو في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.



وفاز ميندي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.

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