الشباب يختبر صدارة النصر

يستضيف الشباب نظيره النصر مساء السبت في قمة مباريات الجولة الـ13 من منافسات دوري "روشن" السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بـ "الملز".

ويتصدر النصر صدارة الترتيب بـ29 نقطة جمعها من 12 مباراة، يأتي من بعده ثلاثي الشباب والهلال والتعاون الذين يمتلكون 26 نقطة، لكن أبيض العاصمة لعب عدد مباريات أقل.

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ويطمح صاحب الأرض والجمهور إلى تحقيق الفوز الأول منذ جولتين، بعد تعادل مع الاتحاد على ملعبه وخسارة من الوحدة خارج قواعده.

بينما يأمل النصر في استكمال سلسلة الانتصارات التي امتدت إلى فوزين متتاليين على الخليج والطائي مع الحفاظ على نظافة شباكه.

ويلتقي الفريقان وهما يملكان أفضل خطي هجوم في الدوري، أحرز لاعبو النصر سبعة وعشرين هدفا، ويتقدمون على منافسهم بهدفٍ وحيد.

وفي دوري المحترفين يعد ناصر الشمراني الهداف التاريخي لديربي الشباب والنصر بخمسة أهداف، واللاعب الأقرب لمعادلته أو تجاوزه حاليا هو الأرجنتيني غوانكا لاعب الشباب بثلاثة أهداف.

وعلى المستوى التهديفي كذلك يبرز في هذا اللقاء لاعب النصر تاليسكا، هداف الدوري للموسم الحالي حتى الآن بثلاثة عشر هدفا، كما تكفّل البرازيلي بتسجيل 4 من آخر 7 أهداف للنصر في مرمى جيرانه بالرياض بواقع هدفين في الهلال وهدفين في الشباب.

وستكون هذه المواجهة هي الأولى بين المدربين الفرنسي رودي غارسيا والإسباني فيسنتي مورينو في مسيرتهما التدريبية.