تن هاغ: تعلمنا الدرس من سداسية سيتي "المؤلمة"

أكد إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه حقق تقدما هائلا منذ خسارته 6-3 أمام غريمه مانشستر سيتي في أكتوبر الماضي، وإن الدروس المستفادة من تلك الخسارة جعلته في وضع جيد قبل خوض مواجهة القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



ويستضيف يونايتد غريمه المحلي سيتي بعدما خسر مرة واحدة فقط خلال 18 مباراة في جميع المسابقات منذ هزيمته المذلة على ملعب الاتحاد. وسيؤدي الفوز في أولد ترافورد، إلى اقتراب فريق المدرب تن هاغ بمسافة قريبة من سيتي صاحب المركز الثاني.



ولم يفز يونايتد بلقب الدوري منذ عقد من الزمان، ودفعت العروض الأخيرة لفريق المدرب تن هاغ المشجعين لأن يحلموا بإنهاء هذه المسيرة القاحلة في وقت أقرب مما كان متوقعا، مع ظهور التشكيلة بمستويات بدت بعيدة تماما عن أدنى مستوياتها أمام سيتي في الثاني من أكتوبر الماضي.



وقال تن هاغ خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: لقد كان درسا وتعلمنا منه ومن تلك اللحظة حققنا تقدما هائلا.



"علينا أن نثبت ذلك غدا على أرض الملعب. في اخر مواجهة (أمام سيتي) لم نقدم الأداء المطلوب وعلينا أن نفعل ذلك بشكل أفضل".



"مررنا بمرحلة في الأشهر الماضية تطور فيها مستوانا. علينا أن نتحلى بالشجاعة، علينا أن نؤمن بقدراتنا وعلينا أن نؤدي بطريقتنا".



"لم يعد الأمر يرتبط بتلك المباراة بعد الآن. باتت جزءا من الماضي، أصبح الأمر يتعلق بالمستقبل".



ويتأخر سيتي بفارق خمس نقاط عن آرسنال المتصدر في سعيه للحصول على لقب الدوري للمرة الخامسة في المواسم الستة الماضية، لكنه خرج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ساوثهامبتون المتواضع في منتصف الأسبوع الحالي، وبدا الفريق غير مؤثر هجوميا بشكل غير معتاد.



ولا يعتبر تن هاغ تلك الهزيمة إشارة على أن سيتي سيكون سهل المنال يوم السبت. لكن المدرب الهولندي ركز بدلا من ذلك على ما يمكنه القيام به.



وأضاف: بالطبع لاحظنا انهم تعرضوا لانتكاسة، شاهدت العديد من المباريات في الأسابيع الماضية. لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا، علينا أن نلعب أفضل مباراة لنا.



وختم: هذا ما أطالبه يوم السبت من لاعبي فريقي. العمل معا بإيمان كامل، والابتعاد عن السذاجة.

مادة اعلانية