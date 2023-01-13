ريال مدريد في طريق الأهلي.. وفلامنغو ينتظر الفائز من الوداد والهلال

أوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت يوم الجمعة فريق ريال مدريد الإسباني في طريق الأهلي المصري خلال مشواره بالبطولة، وفريق فلامنغو البرازيلي في طريق الفائز من مباراة الوداد المغربي والهلال السعودي.

وتقام البطولة في الفترة من الأول إلى 11 فبراير المقبل.

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وستجمع المباراة الافتتاحية الأهلي المصري (وصيف بطل أفريقيا) مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا).

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة مع فريق سياتل الأميركي بطل الكونكاكاف .

وفي الدور قبل النهائي سيلعب ريال مدريد (بطل أوروبا) مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين سياتل الأميركي والفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي.

فيما يلعب الهلال السعودي (بطل آسيا) مع الوداد المغربي (بطل أفريقيا والذي يشارك في البطولة بصفته ممثل البلد المنظم)، على أن يلتقي الفائز منهما مع فلامنغو في الدور قبل النهائي.

يذكر أن البطولة تقام للمرة الثالثة في المغرب بعد نسختي 2013 و2014.