كلوب ينفعل بسبب سؤال أحد الصحافيين

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الجمعة أنه لا يرجح أن يبرم ناديه المزيد من الصفقات في فترة انتقالات يناير الجاري، وذلك قبل أن يحل ضيفا على برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتعاقد ليفربول مع كودي غاكبو مهاجم هولندا من أيندهوفن مقابل 37 مليون جنيه إسترليني مبدئيا (45 مليون دولار) في وقت سابق من سوق الانتقالات الشتوية، كما استعاد المدافع بيلي كوميتيو من إعارته لفريق أوستريا فيينا.



ومع ذلك فإن أداء الفريق غير المستقر هذا الموسم أدى لتكهنات بأن النادي سيكون أكثر نشاطا في سوق الانتقالات خاصة في خط الوسط الذي بدا ضعيفا.



وارتبط النادي بتكهنات بضم العديد من اللاعبين مثل جود بلينجهام ويوسكو جفارديول وجواو جوميز وسفيان أمرابط.



وانفعل كلوب خلال رده على أحد الصحافيين بشأن أي تعاقدات محتملة: لا أعتقد ذلك. لقد تحدثت لأنك سألتني لكن وظيفتي استخدام اللاعبين المتاحين لدي. لا توجد مشكلة.



وأضاف: لا يمكننا حل كل المشاكل خلال سوق الانتقالات. أعلم أنه في أرض الأحلام فقط ستشتري لاعبين وتحل كل المشاكل لكنني لا أتوقع أن يحدث ذلك.



وتابع المدرب الألماني: ليست المسألة أننا نملك أموالا طائلة لا نعرف ماذا نفعل بها، لكننا نعتقد أننا لسنا بحاجة لأحد، هل علي أن أخبرك مرة أخرى قصة المال الذي ننفقه؟ هل هذا ما تريده؟ فعلاً؟ لماذا قد يكون لدينا أموال لاتُعد ولاننفقها على شراء اللاعبين؟ أنت تعرف الإجابة. هل هذا ما تظنه بي؟ بعد كل هذه السنوات؟ لماذا تسأل السؤال عندما تعرف الإجابة؟ لا أفهم ذلك.



وفسر كلوب اعتقاده قائلا: الأمر ليس بهذه السهولة. لا يمكننا حل مشاكل الإصابات. سوق الانتقالات ليست الحل في هذه اللحظة.



وأشار كلوب إلى أنه سيقيم موقف داروين نونيز قبل السفر لخوض مباراة برايتون غدا السبت‭‭ ‬‬ بعد أن غاب المهاجم عن التدريب بسبب إصابة بسيطة.



وواصل: إذا لم يتمكن من التدريب اليوم سيستبعد. نحن ننتظر المستجدات لأنها ليست (إصابة) كبيرة.



ومن المقرر أن يعود جيمس ميلنر بعد تعافيه من إصابة في الفخذ لكن غياب روبرتو فيرمينو سيستمر لأنه لم يشارك منذ استئناف الموسم في الشهر الماضي بسبب إصابة تعرض لها في التدريبات.



وأوضح كلوب: في الوهلة الأولى كان الأمر أشبه بإصابة طفيفة تحتاج لعشرة أيام أو أسبوعين. قام بعملية التأهيل المعتادة ثم شعر (بوبي) مجددا بشيء أبعده لفترة أطول.



وختم: لا أعرف تحديدا متى سيعود لكنه ليس قريبا من التدريب مع الفريق.

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