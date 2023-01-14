الهلال في مهمة استعادة التوازن أمام العدالة

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يستهدف الهلال العودة لسكة الانتصارات حينما يستقبل نظيره العدالة مساء الأحد ضمن ختام منافسات الجولة الـ13 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
وجمع الهلال 26 نقطة من 13 مباراة خاضها في المنافسة حتى الآن، فيما يحتل العدالة المركز قبل الأخير بثماني نقاط.
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وفاز الهلال بمباراة وحيدة خلال الجولات الأربع الأخيرة على حساب الاتحاد، متعادلًا مع النصر وضمك والرائد، بينما حقق العدالة انتصاره الثاني طوال الموسم في الجولة الأخيرة بهدفين لهدف أمام الفتح.
وتعرّض الهلال لخسارة وحيدة خلال آخر 22 مواجهة أمام الفرق الصاعدة بدوري المحترفين (فاز 15 – تعادل 6) كانت أمام الفيحاء في الموسم الماضي.
وحقق العدالة الفوز في الجولة الأخيرة لكن لم يسبق له أن حقق فوزين متتاليين بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين.
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