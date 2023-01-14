وصف إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد مهاجمه ماركوس راشفورد بأنه "لا يمكن إيقافه" بعد مواصلة لاعب إنجلترا تألقه في الفوز 2-1 على مانشستر سيتي لتحلم جماهير الفريق بإمكانية العودة إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وهز راشفورد الشباك للمباراة التاسعة على التوالي على أرض يونايتد بجميع المسابقات ليمنح فريقه الانتصار ويقلص الفارق مع غريمه سيتي ثاني الترتيب إلى نقطة واحدة.



وجاء التحول مذهلا لراشفورد إذ سبق أن أطلقت جماهير يونايتد صيحات الاستهجان ضده في الموسم الماضي، لكنه وضع الكرة في مرمى سيتي من مدى قريب لتستمر صحوة يونايتد.



وتعرض راشفورد لإصابة في الشوط الأول، وكشف تن هاغ أن اللاعب البالغ عمره 25 عاما واصل اللعب رغم الألم في الشوط الثاني.



وقال المدرب الهولندي: لقد تعلم بالفعل، ويعلم أنه في قمة كرة القدم يجب أن تتحمل الألم والتضحية، وتمر بلحظات صعبة خاصة كلاعب مثله. إنه لا يمكن إيقافه.



"المنافسون سيستخدمون العنف لإيقافه، وسيكون علينا التعامل مع هذا، لكنه يعلم كيفية التعامل بالفعل. واصل التركيز على فرصه وفي النهاية كوفئ على ذلك".



وبفوزه التاسع على التوالي بجميع المسابقات، وصل يونايتد إلى أطول سجل انتصارات منذ ديسمبر ويناير في موسم 2016-2017 تحت قيادة جوزيه مورينيو.



وتوقع كثيرون ألا ينافس يونايتد على اللقب هذا الموسم بعد حصوله على أقل عدد من النقاط في حقبة الدوري الممتاز في الموسم الماضي، لكنه يتأخر الآن بست نقاط عن أرسنال المتصدر والذي يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير يوم الأحد.



وقال تن هاغ: يمكن للجماهير أن تحلم، لكننا لن نفعل ذلك. يجب أن نكون واقعيين كما أننا ندرك أنه أمامنا الكثير للتطور.



"تطورنا وهذا واضح، لكن الطريق ما زال طويلا، هناك العديد من الأمور في أسلوبنا يجب تطويرها لكننا نتحسن، وهذا مؤكد".



وبدا سيتي في طريقه للانتصار عندما منحه جاك غريليش التقدم عند مرور ساعة من اللعب، لكن برونو فرنانديز مهد الطريق أمام عودة يونايتد بإدراك التعادل قبل 12 دقيقة من النهاية.



ولم يكن بيب غوارديولا مدرب سيتي سعيدا بقرار حكم الفيديو المساعد بإعلان صحة هدف فرنانديز بعدما ألغاه الحكم المساعد في البداية بداعي التسلل على راشفورد.



وقال المدرب الإسباني: (يونايتد) كان رائعا في التحول من الدفاع للهجوم، بدأنا بشكل جيد في الشوط الأول وسيطرنا على المباراة لكننا لم نكن في المواقف الصحيحة عدة مرات.



"راشفورد كان في موقف تسلل وليس برونو، الأمر يتعلق بالتداخل، عندما يكون اللاعب عند حدود منطقة الجزاء وهناك لاعب آخر أمام الحارس ولا يلمس الكرة يتم احتساب التسلل دائما".



وتابع: القرار يعود إلى أن حكم الفيديو لم يعتقد أن راشفورد كان متداخلا في هذا الملعب، هذا هو أولد ترافورد وعلينا تقديم أداء أفضل مثلما هو الحال في أنفيلد (ملعب ليفربول) يكون علينا تقديم الأفضل.

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