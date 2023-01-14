رالي داكار.. العطية على مشارف اللقب الخامس وفوز سادس توالياً للوب

حقق الفرنسي سيباستيان لوب رقماً قياسياً بفوزه في ست مراحل توالياً برالي داكار الصحراوي يوم السبت في السعودية، فيما اقترب البطل القطري ناصر العطية كثيراً من لقب خامس في مسيرته الزاخرة.

وتوّج لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات (رقم قياسي)، بلقب المرحلة الثالثة عشرة بين الشيبة والهفوف على مسافة 673 كيلومتراً بينها 153 مرحلة خاصة، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ خمس مراحل متتالية باسم الفنلندي أري فاتانن في 1989.

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ويحتل لوب سائق برودرايف الذي عانى صعوبات مطلع الرالي، المركز الثاني في الترتيب العام لفئة السيارات، بفارق كبير عن العطية سائق تويوتا، يبلغ ساعة و21 دقيقة.

قال لوب (48 عاماً): هذا رائع، رغم ان الرقم القياسي لم يكن من ضمن أهدافي. أردت بشكل خاص تثبيت مركزي الثاني.

تابع لوب الذي حصد بفوزه في سبع مراحل 35 نقطة في بطولة العالم الذي يُعدّ رالي داكار مرحلتها الأولى: كان الفارق بسيطاً، وكنت مرتاحاً منذ الانطلاقة على الكثبان، لذا لم أرغب بتغيير كل شيء.

أردف لوب سائق فريق البحرين ريد إكستريم: أشعر بالراحة على الرمال. يمكنني فرض إيقاع قوي، أنا واثق، يمكنني القيادة بشراسة فيما أنتبه للكثبان المتقطعة.

وخلافاً للوب، يعتمد العطية استراتيجية آمنة وحذرة، بعد صناعة فارق كبير منذ عدة أيام.

وصل ابن الثانية والخمسين ثانياً في مرحلة السبت، بفارق 5 دقائق و28 ثانية عن لوب، وقال: ما يهمني هو الفوز بالرالي. كان السباق رائعاً لنا، يتعيّن علينا الآن جلب اللقب إلى البيت.

وأكمل زميل العطية، البرازيلي لوكاس مورايش المنصة بفارق كبير عن سائق تويوتا الآخر الجنوب إفريقي جينييل دو فيلييه.

وفيما "يعبّد" العطية، بطل أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، مساره نحو التتويج في فئة السيارات، تستمر المنافسة النارية في فئة الدراجات النارية بين ثلاثي المقدّمة.

يتصدّر حامل اللقب مرتين الأسترالي توبي برايس بفارق 12 ثانية فقط عن زميله في فريق ريد بول كاي تي أم الأرجنتيني كيفن بينافيديس بطل 2021 والمتوّج بمرحلة السبت.

واحتفظ برايس (35 عاماً) بالصدارة رغم سقوطه السبت وارتكابه خطأ بالملاحة خلال المرحلة: ارتكبت خطأ صغيراً في حدود الكيلومتر الـ130... في هذه المرحلة من الرالي عليك ان تضغط لتحتفظ بالصدارة.

ويحتل الأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) المركز الثالث بفارق دقيقة و31 ثانية عن برايس حامل لقب 2016 و2019.

وتقام المرحلة الرابعة عشرة الأخيرة الأحد بين الهفوف والدمام على مسافة 406 كيلومترات بينها 136 مرحلة خاصة.

- الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1- القطري ناصر العطية (تويوتا غازو رايسينغ) 43:48:10 ساعة

2- الفرنسي سيباستيان لوب (البحرين ريد إكستريم) بفارق 1:21:42 س

3- البرازيلي لوكاس مورايش (أوفردرايف) بفارق 1:35:50 س

4- الجنوب إفريقي جينييل دو فيلييه (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 2:30:44 س

5- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 2:38:20 س

- الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1- الأسترالي توبي برايس (ريد بول كاي تي أم) 43:11:51 ساعة

2- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (ريد بول كاي تي أم) بفارق 12 ثانية

3- الأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) بفارق 1:31 دقيقة

4- الفرنسي أدريان فان بيفيرين (مونستر إنرجي هوندا) بفارق 15:51 د

5- التشيلي بابلو كينتانيا (مونستر إنرجي هوندا) بفارق 15:59 د