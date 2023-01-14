كلاسيكو الرياض.. بنزيمة يستهدف كسر رقم ميسي

سيكون كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني فرصة لفض الشراكة بين بين قائد ريال مدريد الحالي الفرنسي كريم بنزيمة، والقائد الأسبق لبرشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ أنهما اللاعبان الوحيدان اللذان سجلا في 5 مباريات متتالية بتاريخ البطولة.

ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، نهائي البطولة بين القطبين الإسبانيين مساء يوم الأحد، في أول نهائي رسمي بينهما يقام خارج حدود إسبانيا.

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وبهدفه في شباك فالنسيا، أصبح بنزيمة ثاني لاعب في تاريخ البطولة يسجل في 5 مباريات متتالية (5 أهداف) بعد ميسي الذي سجل 8 أهداف في 5 مباريات متتالية بين عامي 2010 و2012، وإذا هز بنزيمة شباك برشلونة سيصبح أول من يحرز أهدافًا في 6 مواجهات متواصلة.

وسجل ميسي ثلاثية خلال فوز برشلونة على إشبيلية برباعية في إياب موسم 2010-2011 بعد الخسارة 3-1 ذهابًا، وهز شباك ريال مدريد 3 مرات ذهابًا وإيابًا قبل بداية الموسم الذي تلاه توّجها بالكأس، ومع انطلاق موسم 2012-2013 سجل هدفين في المباراتين من علامة الجزاء ومن ركلة حرة لكن فريقه خسر البطولة لصالح اللوس بلانكوس.

أما بنزيمة فقد سجل 5 أهداف خلال آخر 5 مباريات لعبها مع ريال مدريد في البطولة، أمام فالنسيا مساء الأربعاء، وهدفين بنصف نهائي ونهائي النسخة الماضية ضد برشلونة وأتليتك بلباو، وبنصف نهائي موسم 2020-2021 في شباك بلباو، ولم يشارك الفرنسي بنسخة 2019-2020 للإصابة، وبدأ تلك السلسلة في شباك شتيغن خلال إياب نسخة 2017-2018 بين جماهيره في سانتياغو برنابيو في المباراة التي انتهت بفوز زملائه بهدفين دون رد.

وبشكل عام يتصدر ميسي صدارة ترتيب هدافي المسابقة بـ 14 هدفًا خلال 20 مباراة، يليه راؤول غونزاليس بـ 7 أهداف أحرزها في 12 لقاء، وسجل بنزيمة 6 أهداف بعد ظهوره في 12 مناسبة حتى الآن.