هالر قاهر السرطان يسجل ثلاثية في 8 دقائق ودياً لدورتموند

قهر المهاجم الدولي العاجي سيباستيان هالر سرطان الخصية الذي أصيب به بتسجيله ثلاثية في ثماني دقائق في فوز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني على بازل السويسري 6-صفر يوم الجمعة في مباراة ودية أقيمت في مدينة ماربيا الإسبانية.

واستهل هالر، المولود في باريس، عودته إلى المستطيل الأخضر بعد فترة من التوقف للعلاج من سرطان الخصية بخوضه بضع دقائق في ودية الفوز على فورتونا دوسلدورف 5-1 يوم الثلاثاء، علماً انه دخل في الدقيقة 73 من دون أن ينجح في هز الشباك.

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غير أن الأمور اختلفت للمهاجم الدولي أمام بازل بعدما شارك بعد نهاية الشوط الأول الذي شهد تقدم فريقه 3-صفر، ليفتتح رصيده التهديفي من ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد خطأ على زميله الجناح الأميركي جيو رينا داخل المنطقة.

وأضاف هالر الهدف الثاني الشخصي له بعد خمس دقائق اثر تمريرة عرضية من يوليان برانت، قبل أن يختتم ثلاثيته بعد دقيقتين عقب لعبة من ركلة ركنية.

انضم هالر، البالغ 28 عاماً، إلى دورتموند في صيف العام الماضي قادماً من أياكس أمستردام الهولندي لتعويض رحيل العملاق النروجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الانجليزي، إلا انه لم يخض اي مباراة بالقميص "الأصفر والاسود" اذ تم تشخيص إصابته بسرطان الخصية في يوليو الماضي، بعد أيام فقط من توقيعه العقد. ثم خضع لعمليتين ولأربع حصص من العلاج الكيميائي.

ويستأنف دورتموند الذي يحتل المركز السادس في "البوندسليغا" بعد 15 مرحلة، موسمه على أرضه أمام أوغسبورغ في 22 الشهر الحالي.