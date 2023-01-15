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الكويت تستضيف خليجي 26 في ديسمبر 2024

بغداد - رويترز
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أعلن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يوم الأحد أن الكويت ستستضيف النسخة المقبلة للمسابقة (خليجي 26) في ديسمبر 2024.

وجاء اختيار موعد البطولة تجنبا لتعارضها مع كأس آسيا.

وفازت قطر بحق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا، بعد اعتذار الصين لأسباب تتعلق بمكافحة فيروس كورونا، لكن لم يتحدد بعد إذا كانت ستقام في منتصف العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأكد عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي تقديم "الضمان الحكومي" لاستضافة البطولة، وقال: دولة الكويت مستعدة لهذا الحدث في موعده في ديسمبر 2024.

وأشار الشاهين إلى أن استعدادات الكويت لاستضافة الحدث ستبدأ الأسبوع المقبل باجتماع اتحاد اللعبة لتشكيل اللجنة المنظمة.

وتقرر إقامة خليجي 27 في سلطنة عمان بمسقط.

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