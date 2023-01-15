نيوكاسل يصعد للمركز الثالث.. وتشيلسي يعود للانتصارات

عاد فريق تشيلسي لطريق الانتصارات بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز نيوكاسل على فولهام 1 - صفر.
ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه الألماني كاي هافيرتز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.
وهذا هو الانتصار الأول لتشيلسي في العام الحالي، حيث يرجع آخر فوز حققه الفريق ليوم 27 ديسمبر الماضي، عندما فاز على بورنموث 2 - صفر.
ومنذ بداية العام الحالي حقق تشيلسي تعادلا وحيدا كان أمام نوتينجهام فورست 1-1 وخسر في ثلاث مباريات ،من بينهم مباراة أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحادا الإنجليزي.
وفي المباراة الثانية، فاز نيوكاسل على فولهام بهدف نظيف سجله أليكسندر إيساك في الدقيقة 89.
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، وتوقف رصيد فولهام عند 31 نقطة في المركز السادس.
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