رونالدو يرتدي شارة قيادة فريق "موسم الرياض" أمام سان جيرمان

نال كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا إلى النصر السعودي، شارة قيادة فريق "موسم الرياض" في مواجهة باريس سان جيرمان الودية والمرتقبة يوم الخميس المقبل بكأس موسم الرياض.



ومن المنتظر أن يخوض رونالدو مباراته الأولى في السعودية، بعد صفقة الانتقال الشهر الماضي، عندما يقود هجوم الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر أمام سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي.

تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للترفيه يعلن أن كريستيانو رونالدو سيكون قائد فريق نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض#العربية_رياضة pic.twitter.com/RdtWFoxVxc — العربية رياضة (@AlArabiya_spt) January 15, 2023





ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية على تويتر فيديو أثناء منح رونالدو الشارة وقال "الوعد يوم 19 مع كابتن موسم الرياض"، وأمسك قائد البرتغال بقميص عليه اسمه ورقمه الشهير 7.



وستمثل المباراة أول مواجهة بين رونالدو ضد غريمه ميسي منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز يوفنتوس 3-صفر على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2020.



ومن المنوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى الرسمية بقميص النصر أمام الاتفاق في 22 يناير الجاري في الدوري المحلي.