الاتحاد القطري يوقف عبد الكريم حسن لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، يوم الخميس، عن إيقاف مدافع المنتخب عبد الكريم حسن، أفضل لاعب في آسيا سابقا، لأجل غير مسمى وتوقيع عقوبات مالية عليه وعلى زميليه بسام الراوي ومحمد وعد لأسباب انضباطية.



ولم يوضح الاتحاد القطري الأسباب لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الظهير الأيسر حسن استفز الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتعليق عقب الخروج المحبط لأصحاب الضيافة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.



وتعرضت قطر لثلاث هزائم متتالية أمام الإكوادور والسنغال وهولندا، لتصبح أول دولة مضيفة لكأس العالم تخرج من الدور الأول دون أي نقطة.



وقال الاتحاد القطري في بيان إن حسن، الذي استغنى عنه نادي السد بعد نفس الواقعة، سيعاقب أيضا بخصم نصف راتبه مع تغريمه 200 ألف ريال (حوالي 55 ألف دولار).



كما قررت لجنة الانضباط خصم نصف راتبي المدافع الراوي ولاعب الوسط وعد اللذين شاركا في كأس العالم أيضا، وتغريم الأول 100 ألف ريال والثاني 50 ألف ريال مع تحذيرهما، دون توضيح أسباب.



وخاض وعد منافسات كأس الخليج الحالية حتى خروج قطر من قبل النهائي على يد العراق صاحب الضيافة.

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