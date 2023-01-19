بايرن ميونخ يتعاقد مع سومر لتعويض غياب نوير

أعلن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع حارس المرمى الدولي السويسري المخضرم يان سومر (34 عاما) حتى صيف 2025 لتعويض غياب قائده الدولي العملاق مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق.

ووقع سومر على عقد انضمامه الى النادي البافاري لمدة موسمين ونصف بعد ثماني سنوات ونصف بألوان بوروسيا مونشنغلادباخ، وسيكون الحارس الأساسي على الأقل حتى نهاية الموسم، بما في ذلك مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ بايرن ميونخ دورها ثمن النهائي حيث سيلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي في 14 فبراير ذهابا والثامن من مارس إيابا.

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وقال سومر في بيان صدر ظهر يوم الخميس بعد اجتيازه الفحوص الطبية في ميونخ: أنا فخور بأن أكون جزءًا من نادي بايرن الآن.

وذكرت الصحافة الألمانية أن قيمة الصفقة تصل إلى ثمانية ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافآت تزيد عن مليون يورو.

والتحق سومر بتدريبات النادي البافاري بعد ظهر الخميس استعدادا لمواجهة مضيفه لايبزيغ الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة عشرة، وذلك حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله الذي دفع مونشنغلادباخ الى الاستعانة بمواطنه يوناس أوملين، ابن الـ29 عاماً المنضم الخميس إلى الفريق الأخضر والأبيض بعقد حتى 30 يونيو 2027 من مونبلييه الفرنسي في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ9.5 مليون يورو.

وكان مدرب بايرن ميونخ يوليان ناغلسمان أكد، الأربعاء، أن "15 دقيقة" فقط يحتاجها حارس مرمى متمرس للتعود على ناديه الجديد.

وتعرض نوير إلى كسر في ساقه اليمنى عقب العودة من كأس العالم الكارثية لمنتخب بلاده في قطر، وذلك في حادث تزلج في جبال الألب، ما أدى الى انتهاء موسمه.

والعقد الذي يربط سومر بالنادي البافاري، أطول بعام من العقد الحالي لنوير والذي ينتهي في صيف 2024 بعد نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا.