بطولة أستراليا المفتوحة.. خروج جابر الثانية عالميا من الدور الثاني

خرجت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 1-6 و7-5 و1-6 الخميس.

وعانت وصيفة بطلة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي منذ بداية المباراة وارتكبت أخطاء عدة خصوصا في المجموعتين الأولى والثالثة اللتين خسرتهما بنتيجة واحدة 1-6.

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واحتاجت فوندروسكوفا الى 24 دقيقة فقط لحسم المجموعة الأولى 6-1.

وتحسن مستوى جابر التي كانت أول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي الغراند سلام عندما حققت الإنجاز عام 2020 في ملبورن قبل أن تغيب عن نسخة العام الماضي بسبب الإصابة، نسبيا في المجموعة الثانية وحصلت على فرصة لحسمها في صالحها عندما تقدمت 5-3 والإرسال بحوزتها لكنها فشلت فقلصت التشيكية الفارق إلى 4-5 ثم أدركت التعادل 5-5.

واستعادت جابر توازنها والتقدم عندما كسبت الشوط الحادي عشر 6-5 ثم كسرت إرسال فوندروسوفا في الثاني عشر وأنهت المجموعة في صالحها 7-5 في 52 دقيقة.

وعانت جابر في المجموعة الثالثة الحاسمة وخسرت إرسالها في الأشواط الأول والثالث والخامس وتخلفت صفر-5، قبل أن تنجح في كسر إرسال التشيكية في الشوط السادس لتقلص الفارق، لكن الأخيرة ردت التحية مباشرة بكسر إرسال التونسية في الشوط السابع وحسمتها 6-1.

وضربت فوندروسكوفا موعدا في الدور الثالث مع مواطنتها الواعدة ليندا فروهفيرتوفا (17 عاما).