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مبابي روميرو
اللقطة التي حدثت بالنهائي

بعد مرور شهر.. مدافع الأرجنتين يكشف سبب صراخه بوجه مبابي

العربية.نت
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كشف المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو سبب صراخه بوجه منافسه الفرنسي كيليان مبابي خلال نهائي كأس العالم، الذي حسمه الأرجنتينيون لصالحهم بركلات الترجيح في قطر.

ومرّ أكثر من شهر على فوز الأرجنتين بالنجمة العالمية الثالثة بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب لوسيل وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

وقال روميرو في تصريحات لـ "D Sports Radio": صرخت بوجه مبابي بعد هدف ميسي الثالث في الشوط الإضافي، لأنه تعامل مع زميلي إنزو فيرنانديز بطريقة سيئة جدًا عندما تحدث معه.

وتابع: رأيت ركلة ترجيح ميسي فقط، لم أشاهد أي ركلة بعدها لأنني كنت راكعًا وأصلي.

وأشاد قلب دفاع توتنهام الإنجليزي بزميله ليو ميسي قائلًا: نحن نعرف ما يمثله ميسي، بالنسبة لي وبالنسبة للكثيرين فهو الأعظم في التاريخ. إنه بسيط ومتواضع دومًا وهذا يجعله أعظم.

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