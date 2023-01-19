شبكة "سبورت تي في" البرتغالية تحصل على حقوق بث الدوري السعودي

أعلنت شبكة قنوات "سبورت تي في" البرتغالية الشهيرة حصولها على حقوق بث دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ونشرت الشبكة صورة تحتوي على نجوم الدوري السعودي يتصدرهم قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو معلّقة: الدوري السعودي في سبورت تي في.

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وتعد "سبورت تي في" شبكة فضائية مخصصة للرياضة البرتغالية تضم 7 قنوات مختلفة، تبث الدوري المحلي حصريًا باستثناء مباريات بنفيكا على أرضه التي تبثها قناة النادي "بي تي في"، وتم إطلاقها في سبتمبر 1998.

وبموجب هذا الاتفاق سيتمكن البرتغاليون من مشاهدة أسطورتهم كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر أواخر ديسمبر الماضي، بعقد يمتد لموسمين ونصف.

وسيخوض رونالدو رفقة نجوم الهلال والنصر مباراة "كأس موسم الرياض" أمام باريس سان جيرمان مساء الخميس على ملعب الملك فهد الدولي.

ويضم الدوري السعودي أسماء برتغالية لامعة مثل نونو سانتو مدرب الاتحاد وبيدرو إيمانويل مدرب الخليج، بالإضافة إلى لاعبين لعبوا في الدوري البرتغالي مثل كاريو وفييتو وبيريرا لاعبي الهلال وتاليسكا لاعب النصر.