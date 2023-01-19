قناة "سبورت إيطاليا" تحصل على حقوق بث مباريات النصر

أعلنت قناة "سبورت إيطاليا تي في" حصولها على حقوق بث مباريات النصر بدوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ونشر حساب القناة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترويجي لمواجهة النصر والاتفاق يوم الأحد، والذي من المتوقع أن يكون الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو بألون فريقه الصفراء بالدوري.

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وعلّق حساب القناة: قناة سبورت إيطاليا ستبث جميع مباريات النصر والبداية مع مباراة النصر والاتفاق، رونالدو سيظهر للمرة الأولى بقميص فريقه الجديد، يمكنكم الآن مشاهدة المغامرة العربية الجديدة لرونالدو حصريًا على سبورت إيطاليا.

وتم إطلاق قناة "سبورت إيطاليا" عام 2004، وتبث على شاشتها برامج رياضية مختلفة على مدار الـ24 ساعة يوميًا.

ولعب رونالدو في يوفنتوس الإيطالي عقب رحيله عن ريال مدريد مطلع موسم 2018-2019 لمدة 3 سنوات، شارك خلالها بـ 134 مواجهة مسجلًا 101 هدفًا كما مرر لزملائه 22 تمريرة حاسمة.

وسيخوض رونالدو رفقة نجوم الهلال والنصر مباراة "كأس موسم الرياض" أمام باريس سان جيرمان مساء الخميس على ملعب الملك فهد الدولي.