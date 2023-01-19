لينغارد متألما: مانشستر يونايتد دفعني للإحباط والاكتئاب

كشف جيسي لينغارد، أنه اتجه لشرب الكحوليات في محاولاته من أجل تجنب الألم في نهاية مسيرته مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن لينغارد قضى 22 عاما في مانشستر يونايتد، حيث انضم إلى أكاديمية النادي في سن السابعة، قبل أن يغادر إلى فريق نوتنغهام فورست الصيف الماضي.

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وشارك اللاعب الدولي الإنجليزي في 230 مباراة مع مانشستر يونايتد وسجل هدف الفوز للفريق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016، لكن انتقادات الجماهير له وحالة الاكتئاب التي تعرضت لها والدته، دفعاه لمحاولة نسيان ما يحدث في "أولد ترافورد".

وقال لينغارد في حوار مع مدونة صوتية: كنت أشرب قبل النوم، وأتناول كأساً بالليل.

وأضاف: الآن أنظر إلى الماضي وأقول من أجل ماذا كنت أفعل ذلك، لكنني كنت أحتاج للابتعاد عن الألم وأحاول الشعور بالراحة بطريقة ما.

وتابع لينغارد: كنت أحاول نسيان ما يحدث، لكن ذلك ضاعف الأمور سوءا.

وأوضح: تعرضت لقدر كبير من الإساءة وكنت محبطا بالفعل، وكان علي رغم ذلك أن أؤدي دوري، كنت أمر بالعديد من الأشياء التي لا يعلم أحد عنها شيئا، كنت أشعر بضغوط شديدة على كاهلي.