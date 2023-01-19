وصول نجوم باريس سان جيرمان استعدادًا لكأس موسم الرياض

وصلت بعثة باريس سان جيرمان، يوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، استعداداً لمواجهة نجوم الهلال والنصر بكأس موسم الرياض على ملعب الملك فهد الدولي.

وبعد أكثر من 15 عامًا من التنافس الاستثنائي يتواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تلك المباراة الودية.

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وخلال اللقاء الذي سيتواجد فيه كل من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار في الجانب الباريسي سيلتقي أربعة من أفضل اللاعبين في العالم في مباراة مرموقة.

ويتشارك "سي آر 7" والـ"برغوث" 12 كرة ذهبية وتسعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بينهما، ضمن إنجازات لا تعد ولا تحصى على مدى عقدين من الزمن.

ستحضر وسائل إعلام من جميع أنحاء العالم لهذه المواجهة المتوقع أن تكون الأخيرة بين أسطورتين في مسيرتيهما الهائلة.

وسيخوض رونالدو أول مباراة له على الإطلاق منذ انضمامه إلى النصر، أحد عملاقي الرياض إلى جانب الهلال، ضمن مجموعة مختارة من الناديين.