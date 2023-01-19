"طيبة" يسعى لتحقيق المفاجأة في "كأس السعودية" الأغلى بالعالم

تتجه الأنظار إلى الجياد المتنافسة على سباق "كأس السعودية" 2023 الأغلى في العالم مع اقتراب انطلاق البطولة، ويأتي في مقدمتها الحصان "طيبة"، الفائز ثلاث مرات في سباقات مصنفة فئة أولى عالميًا، والذي حقّق في مشاركته الأخيرة فوزًا كبيرًا بسباق "ماليبو ستيكس" على مسافة 1400 متر في "سانتا أنيتا" الشهر الماضي، ما يؤهّله ليكون مفاجأة شوط كأس السعودية العالمي في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، يوم 25 فبراير المقبل.

ويشارك "طيبة" في الشوط الرئيسيّ البالغة قيمة جائزته 20 مليون دولار، إلى جوار زميله الجواد "كونتري غرامر"، لمالكهما رجل الأعمال السعوديّ ومربّي الخيل الأصيلة عمرو زيدان، حيث تُوج "كونتري غرامر" بالشوط الرئيسيّ لكأس دبيّ العالمية في نسختها الـ26، كما حلّ في المركز الثاني خلف البطل "إمبليم رود" الفائز بـ"كأس السعودية" في نسختها السابقة.

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وقال عمرو زيدان عن "طيبة": إنه حصان رائع يؤدّي بكفاءة مثل باقي زملائه، ولكن لديه أسلوبه الخاص، أملنا في مشاركته بالنسخة الرابعة والتي ستجرى نهاية فبراير القادم كبير، بعد فوزه في ديربي سانتا أنيتا أبريل الماضي، ونعتقد أنه سيكون الجواد المناسب تمامًا لهذا السباق، خاصة أنه يناسب عمره بعد تحويله من سن 3 إلى 4 سنوات.

وفي ظل مشاركته بجوادين مميزين في السباق الأغلى في العالم، علّق زيدان: لا أحد يفضل ابنًا على آخر، فلقد أمضيت أوقاتًا ممتعة معهما، وكلاهما مثل أبنائي، وكل منهما يحتاج أن تتاح له أفضل الفرص، وسأكون سعيدًا طالما أن أحدهما عبر خط النهاية أولًا.