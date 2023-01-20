أتلتيكو مدريد يتعاقد مع ديباي قادماً من برشلونة

أعلن برشلونة وأتلتيكو مدريد المنافسان بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة انتقال ممفيس ديباي إلى نادي العاصمة الإسبانية قادما من النادي الكتالوني بعقد يستمر عامين ونصف.
وتدرب المهاجم البالغ عمره 28 عاما مع أتلتيكو مدريد يوم الخميس بإذن من برشلونة.
وسيمنح اللاعب الهولندي أتلتيكو مدريد مزيدا من الخيارات الهجومية بعد رحيل البرتغالي جواو فيلكس إلى تشيلسي معارا في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال برشلونة في بيان إنه سيحصل على مبلغ قدره "ثلاثة ملايين يورو (3.25 مليون دولار) إضافة إلى مليون واحد كمتغيرات".
وانضم ديباي، الذي سبق له اللعب في أيندهوفن ومانشستر يونايتد، إلى برشلونة مجانا في يوليو 2021 بعقد يمتد عامين قادما من أولمبيك ليون.
وخاض 42 مباراة مع برشلونة وسجل 14 هدفا، لكنه سقط من حسابات المدرب تشافي بعد التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي العام الماضي.
وسجل ديباي 43 هدفا في 86 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع هولندا في 2013، ليبتعد بفارق سبعة أهداف عن الهداف التاريخي للمنتخب روبن فان بيرسي.
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