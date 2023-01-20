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يوفنتوس
نفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته كانت ملتزمة بمعايير الصناعة

المطالبة بخصم 9 نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري

روما - رويترز
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طلب أحد ممثلي الادعاء في قضايا كرة القدم الإيطالية، يوم الجمعة، بخصم تسع نقاط من رصيد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم على خلفية حساباته المالية، فيما يتعلق بصفقات انتقال لاعبين.

وجاء الطلب خلال جلسة استماع عقدت يوم الجمعة للنظر في تعامل يوفنتوس، أنجح أندية إيطاليا، وعدد من الأندية مع صفقات انتقال اللاعبين.

وأكد مصدر مضطلع ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية بشأن طلب خصم النقاط من يوفنتوس. ولن تواجه أندية أخرى عقوبة بهذه القسوة.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق عشر نقاط خلف نابولي المتصدر بعد 18 مباراة.

كما طالب جوزيبي كيني، ممثل الادعاء في كرة القدم، بمنع رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي من تولي أي منصب في الكرة الإيطالية لمدة 16 شهرا، وإيقاف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي السابق للنادي، لمدة 20 شهرا.

وباراتيتشي هو مدير الكرة في توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته كانت ملتزمة بمعايير الصناعة.

وسيقدم يوفنتوس والأندية الأخرى دفاعها اليوم الجمعة قبل أن تتوصل المحكمة المختصة بكرة القدم لحكمها.

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