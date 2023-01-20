برشلونة يكتسح سبتة بخماسية ويتأهل لدور الثمانية بكأس ملك إسبانيا

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اكتسح برشلونة مضيفه سبتة 5 - صفر، يوم الخميس، ليتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
ونجح برشلونة في التقدم على الفريق المنافس في الدرجة الثالثة في الدقيقة 41 عن طريق رافينيا، قبل أن يضيف زميله روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 50.
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وفي الدقيقة 70 سجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة، ثم أضاف فرانك كيسي الهدف الرابع في الدقيقة 79.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، عاد ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الثاني له والخامس لبرشلونة.
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