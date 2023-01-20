ديربي الذهاب.. عقدة تلاحق الزمالك منذ 20 عامًا

يدخل الزمالك الديربي القاهري أمام غريمه الأهلي وهو مهدد بعقدة تلاحقه منذ عقدين.

ويلعب قطبا العاصمة المصرية ضمن ختام منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي.

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ولم يستطع الفريق الأبيض تحقيق الفوز على جاره في مباريات الذهاب بالدوري منذ 20 عامًا، إذ يعود آخر انتصار للزمالك إلى نوفمبر 2003، حينما حسم هدف جمال حمزة النقاط الثلاث لفريقه بالجولة التاسعة من موسم 2003-2004.

وكرر الزمالك انتصاره إيابًا بهدفين لهدف، كما فاز ببطولة الدوري في نهاية ذلك الموسم.

وعقب هذا الموسم، لعب الفريقان 31 مباراة بالدوري، فاز الأهلي بأغلبها خلال 17 لقاء وساد التعادل في 11 مواجهة، وحقق الزمالك 3 انتصارات فقط.

ويعود آخر انتصار للفريق الأبيض على منافسه الأحمر بالدوري إلى أغسطس 2020 خلال إياب موسم 2019-2020، بثلاثة أهداف سجلها "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، مقابل هدف ياسر إبراهيم للأهلي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة جمعها من 13 مباراة، بينما يأتي الزمالك رابعًا وفي جعبته 26 نقطة من العدد ذاته من المباريات.