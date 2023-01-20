راسينغ يفوز على بوكا جونيورز ويتوج بلقب كأس السوبر الأرجنتيني

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توج فريق راسينغ كلوب بلقب كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على بوكا جونيورز 2 - 1، يوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي على عشب ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.
وتقدم بوكا جونيورز بهدف سجله فاكوندو رونكالي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك كاربونيرو التعادل لراسينغ في الدقيقة 20.
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وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل غونزالو بيوفي الهدف الثاني لراسينغ من ضربة جزاء.
يذكر أن بطولة الدوري الأرجنتيني ستنطلق يوم 28 من الشهر الجاري.
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