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ريال مدريد
ريال مدريد في اختبار صعب بكأس الملك

ريال مدريد يستضيف جاره أتلتيكو في دور الثمانية بكأس الملك

مدريد - رويترز
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سيستضيف ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم الأسبوع المقبل، بعد أن أوقعتهما القرعة معاً يوم الجمعة.

والتقى الغريمان لآخر مرة في الكأس في نهائي 2012-2013 حين فاز أتلتيكو 2-1.

وسيكون بطل إسبانيا وأوروبا خصما ثقيلا على فريق المدرب دييغو سيميوني الذي يقضي فترة صعبة هذا الموسم.

وتذيل أتلتيكو مجموعته بدوري أبطال أوروبا ويحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني وحقق فوزا واحدا في آخر ست مباريات.

وستكون مهمة برشلونة شاقة أيضا حين يلتقي ريال سوسيداد المتألق وصاحب المركز الثالث بالدوري والذي لم يخسر منذ مطلع نوفمبر.

ويستضيف فالنسيا منافسه أتلتيك بيلباو في مواجهة أخرى قوية فيما يواجه إشبيلية مضيفه أوساسونا.

وتقام المباريات بين 24 و26 يناير وسيعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن المواعيد لاحقا يوم الجمعة.

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