صحف العالم: مباراة كأس موسم الرياض "كرنفال تاريخي"

أشادت الصحافة العالمية بكأس موسم الرياض الذي جمع بين فريق موسم الرياض المكوّن من نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، وهي مواجهة شهدت مجددًا منافسة بين الأسطورتين البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ميسي صاحبي العدد الأكبر من الكرات الذهبية بين لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة.

واستطاع الفريق الفرنسي حصد الكأس في كرنفال خيالي شهده ملعب الملك فهد الدولي مساء الخميس بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل ميسي منها هدفًا وحيدًا فيما هز رونالدو الشباك مرتين.

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وعلّقت "بي بي سي" على المواجهة الأولى بين ميسي ورونالدو خارج القارة الأوروبية العجوز: مباراة رونالدو الأولى في السعودية كانت ودية رفيعة المستوى وحظيت بتنافسية هائلة مع الخصم القديم ميسي.

فيما أشاد موقع "sport bible" بالمباراة وقال: المباراة كانت أشبه بمعركة لا تصدق، الأجواء في ملعب الملك فهد كانت مليئة بالحيوية، وتظهر مدى اهتمام السعودية بتلك اللعبة الجميلة.

وعنونت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: كان عشاق كرة القدم محظوظين هذا الأسبوع في الرياض، 5 مباريات على مستو عالٍ في 7 أيام، فيما قالت "ماركا": رقصة أخيرة تاريخية بين أسطورتين.

وكتبت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن مباراة كأس موسم الرياض كانت لقاء للتاريخ في العاصمة السعودية، فيما أشادت "ريكورد" البرتغالية بأسطورة البلاد كريستيانو رونالدو وقالت: عودة الملك.. رونالدو كان الأفضل في مباراة كل النجوم.

وكتبت "تي واي سي" الأرجنتينية: مباراة عظيمة في السعودية، اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد شهد كل شيء، ساعة كاملة من منافسة ميسي ورونالدو، كما شددت على لقاء تجدد بين مدرب فريق موسم الرياض مارسيلو غاياردو ولاعبه السابق في ريفير بليت بيتي مارتينيز، إذ حقق الثنائي لقب كوبا ليبرتادوريس خلال النهائي الذي وصف بـ "نهائي القرن" ضد الغريم التقليدي بوكا جونيورز في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأشادت شبكة "إي إس بي إن" باللقاء: إذا كانت هذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فعلى الأقل قدما عرضًا لم يخيب الآمال، وحقق الهدف المنشود.