كلوب: أمتلك الحلول لمشاكل ليفربول

سيخوض يورغن كلوب مدرب ليفربول مباراته الألف كمدرب ضد تشيلسي يوم السبت ويصر على وجود طريقة للخروج من مشاكل فريقه الأخيرة، لكنه بحاجة للدفاع بشكل أفضل.



وكان من المتوقع أن يكون ليفربول المنافس الرئيسي لمانشستر سيتي على اللقب مرة أخرى هذا الموسم، لكن الفريق عانى من فترة بائسة حتى الآن.



وقدم الفريق أداء سيئا يوم السبت الماضي خلال هزيمته 3-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون، مما يعني أن ليفربول خسر مباراتين متتاليتين في الدوري للمرة الثانية هذا الموسم وعانى من ست هزائم إجمالا أي ثلاثة أضعاف ما خسره في موسم 2021-2022 بالكامل.



ومع ذلك لم يستسلم كلوب هذا الموسم حتى الآن.



وأبلغ المدرب الألماني مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة: معظم الوقت سار في الاتجاه الصحيح بالنسبة لي وما تتعلمه من ذلك هو أنك تحل مشاكل كرة القدم بحلول كرة القدم وهناك دائما مخرج.



"بالنسبة لي إنها أفضل وظيفة في العالم. ليست وظيفة مريحة أو إجازة طويلة".



"نحن بحاجة إلى الاتساق بطريقة جيدة. علينا أن ندافع على مستوى عال لم نقدمه كثيرا، وبناء على ذلك يمكننا صنع الفرص. إنه أمر مكثف ولن يكون مختلفا أبدا. علينا أن نظهر أننا جاهزون لذلك في كل وقت".



كما استغرق كلوب وقتا في التفكير في مسيرته التدريبية التي امتدت 23 موسما مع ثلاثة أندية في بلدين. لقد فاز بثلاثة ألقاب للدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.



وأضاف كلوب: أشعر أنني محظوظ. دربت ثلاثة أندية رائعة أعطتني الفرصة للعمل. لقد تعلمت الكثير لكنني لا أعرف أهم شيء تعلمته. عندما تأتي إلى مكان ما فأنت لا تعرف أبدا كيف ستسير الأمور. كنت محظوظا حقا.



وتابع: قبل 22 عاما عندما أصبحت مدربا لم يكن لدي هواتف ذكية، وبالتالي معلومات أقل بكثير. لقد كنت أحلل المباريات عبر مقاطع فيديو. عندما تريد معرفة أفكار العالم الخارجي، تسأل أو تقرأ صحيفة. من السهل تجنب (النقد). أنا مهتم بالآراء ولكن من الأشخاص الذين يهتمون حقا.



وختم: الآن عدنا إلى وسائل التواصل الاجتماعي- يا إلهي! كل شخص ليس لديه خبرة لديه آراء. أفضل نصيحة من شخص يبلغ من العمر 55 عاما. تجاهل العالم الخارجي.

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