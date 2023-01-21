أنشيلوتي يكشف موقفه من رحيل كامافينغا

استبعد الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني إمكانية رحيل الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب وسط الفريق، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى أرسنال وتشيلسي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما إلى ريال مدريد في أغسطس عام 2021 مقابل صفقة ذكرت التقارير أن قيمتها بلغت 31 مليون يورو (7ر33 مليون دولار)، بعد تألقه كموهبة واعدة مع فريق رين.

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ولم يكن من المفاجئ أنه تناوب على اللعب في التشكيل الأساسي في موسمه الأول، حيث شارك في 13 مباراة بالدوري الإسباني كأساسي من أصل 26 مباراة لعبها.

لكن اللاعب الدولي الفرنسي عانى هذا الموسم من أجل إثبات ذاته، حيث شارك في خمس مباريات فقط كأساسي من أصل 16 مباراة.

وبات مستقبل كامافينغا محل تساؤلات يوم الجمعة، بعدما أُثيرت تكهنات حول إمكانية تقدم أرسنال الإنجليزي بعرض للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، فيما أبدى تشيلسي اهتمامه.

وأكد وكيل كامافينغا يوم السبت أن اللاعب سعيد في مدريد، فيما أنهى أنشيلوتي الجدل حول تلك الأنباء.

وقال المدرب الإيطالي للصحافيين قبل مواجهة أتلتيك بلباو يوم الأحد: إدواردو لا يمس، مثل لوكا مودريش وتوني كروس.