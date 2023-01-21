الدوري السعودي.. البطولة رقم 18 في مسيرة رونالدو مع الأندية

يعد دوري "روشن" السعودي للمحترفين البطولة رقم 18 التي سيشارك خلالها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، ضمن مسيرته التي تمتد لأكثر من 20 عامًا مع الأندية المختلفة.

وسيشارك البرتغالي للمرة الأولى رسميًا رفقة فريقه الجديد النصر أمام الاتفاق، مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة المحلية على ملعب "مرسول بارك".

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وارتدى رونالدو قميص سبورتنغ لشبونة في مشاركته الأولى على مستوى الفريق الأول بمسيرته، قضى معه موسم 2002-2003، ظهر خلاله بـ 3 بطولات محلية، 25 مباراة بالدوري سجل فيها 3 أهداف وصنع 5 آخرين، و3 مباريات بالكأس سجل بها هدفين، وجلس احتياطيًا خلال فوز فريقه على ليتشويس 5-1 بكأس السوبر مطلع الموسم.

وفي إنجلترا وعلى مدار فترتين، بدأت الأولى عام 2003 وانتهت في 2009، وكانت الثانية بين عامي 2021 و2022، تألق رونالدو في جميع البطولات المحلية الإنجليزية بقميص مانشستر يونايتد الأحمر، والبالغ عددها أربع بطولات، سجل 103 أهداف خلال 236 مباراة بالدوري الإنجليزي وفاز بلقبه 3 مرات، وقاد فريقه للفوز بالدرع الخيرية بركلات الترجيح أمام تشيلسي مطلع موسم 2007-2008، كما ساهم بـ 5 أهداف خلال 12 مباراة بكأس الرابطة، وظهر 27 مرة (2194 دقيقة) بكأس الاتحاد.



وخلال فترته الأنجح مع ريال مدريد، سجل الهداف التاريخي للنادي بجميع البطولات 311 هدفًا ومرر لزملائه 95 تمريرة حاسمة خلال 292 مباراة بين عامي 2009 و2018 في "الليغا" الإسبانية، وفاز رونالدو بكأسين لملك إسبانيا موسمي 2010-2011 و2013-2014 كما لعب 30 مباراة بالبطولة، وسجل بصمته بأربعة أهداف خلال 7 مباريات بكأس السوبر.

واشترك رونالدو بـ98 هدفًا خلال 98 مباراة بقميص يوفنتوس الأبيض والأسود في الدوري الإيطالي، ولعب 10 مواجهات بكأس إيطاليا و3 آخرين بكأس السوبر.

وعلى المستوى القاري والدولي، فاز رونالدو بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا (4 مع ريال مدريد و1 مع مانشستر يونايتد) كما لا يزال هدّافه التاريخي بـ140 هدفًا، ولعب في الدوري الأوروبي بمسماه الجديد مع مانشستر يونايتد العام الماضي، وبالآخر القديم عام 2002 مع سبورتنغ لشبونة، وشارك في مباراتين ببطولة السوبر الأوروبي فاز بكليهما.



دوليًا، لعب رونالدو 8 مباريات في كأس العالم للأندية، ساهم بـ10 أهداف وحصد 4 كؤوس.