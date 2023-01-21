متى يسجل رونالدو هدفه الأول بقميص فريقه الجديد؟

يستغرق البرتغالي كريستيانو رونالدو 234 دقيقة كمتوسط عدد الدقائق التي يحتاجها ليسجل هدفه الأول بقميص فريقه الجديد.

ومن المتوقع أن يشارك رونالدو مع النصر حينما يستقبل الأخير ضيفه الاتفاق على ملعب "مرسول بارك" مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

مادة اعلانية

وانتظر رونالدو 206 دقائق لعبها بمختلف البطولات ليسجل أول أهدافه مع سبورتنغ لشبونة، إذ أحرز ثنائية في شباك موريرنسي خلال الفوز بثلاثة دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري البرتغالي موسم 2002-2003.

واستغرق رونالدو الفترة الأطول مع مختلف الأندية ليكتب هدفه الأول بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث جاء بعد لعبه لـ566 دقيقة بجميع المسابقات، وذلك بعدما هز شباك بورتسموث بركلة حرة وصنع هدف آخر في فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد بالجولة 11 من موسم 2003-2004 بالدوري الإنجليزي، لكن في فترته الثانية مع الفريق جاء هدفه الأول بعد مرور 45 دقيقة لعب فقط في شباك نيوكاسل، وهز شباك "الماغبايز" مجددًا في المباراة التي انتهت لمصلحة مانشستر 4-1 بالجولة الرابعة من موسم 2021-2022.

وسكن شباك ديبورتيفو لاكرونيا الهدف الأسرع لرونالدو في مسيرته مع أنديته الجديدة، حينما سجل من علامة الجزاء بعد مرور 35 دقيقة في افتتاحية موسم 2009-2010 من الليغا الإسبانية، في المباراة التي حسمها ريال مدريد على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومع يوفنتوس، سجل رونالدو هدفين في شباك ساسوولو جاء أولهما بعد لعبه لـ320 دقيقة مع الفريق، في انتصار "البيانكونيري" بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من نسخة 2018-2019 للدوري الإيطالي.