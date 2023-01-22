النصر يهزم الاتفاق ويستعيد الصدارة في الظهور الأول لرونالدو

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استعاد النصر صدارة دوري "روشن" السعودي للمحترفين بفوزه بهدف دون رد على ضيفه الاتفاق في الظهور الأول الرسمي لمهاجمه كريستيانو رونالدو يوم الأحد.
وأحرز تاليسكا هدف النصر بضربة رأس في الدقيقة 31 ليرفع رصيد فريقه إلى 33 نقطة من 14 مباراة متقدما بنقطة واحدة على الهلال حامل اللقب والذي خاض 15 مباراة.
وانضم رونالدو قائد البرتغال إلى النصر الشهر الحالي لكنه لم يشارك منذ ذلك الحين بسبب إيقافه بعد طرده في آخر مباراة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في إنجلترا.
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