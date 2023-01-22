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احتفال لاعبي الهلال بهدف سالم الدوسري

فوز صعب للهلال على أبها

الرياض - د ب أ
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فاز فريق الهلال على أبها بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الرابعة عشرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وتقدم الهلال بهدف سجله جانغ هيون سوو في الدقيقة 21، وتعادل أبها عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 29 قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز للهلال في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، وتوقف رصيد أبها عند 19 نقطة في المركز السابع.

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