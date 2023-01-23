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بيريرا بقميص فريقه الجديد

الوحدة الإماراتي يستعير بيريرا من الهلال

العربية.نت
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أعلن الوحدة الإماراتي في وقت مبكر من صباح الإثنين استعارة البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب وسط الهلال حتى نهاية الموسم الحالي.

وانضم اللاعب لأزرق الرياض مطلع موسم 2021-2022 قادمًا من الدوري الإنجليزي وتحديدًا ويست بروميتش ألبيون.

ولم يظهر بيريرا بالشكل المأمول هذا الموسم إذ شارك بـ 8 مباريات بجميع المسابقات مع فريقه (419 دقيقة) دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وبشكل عام لعب ماثيوس مع الهلال 42 مباراة بكافة البطولات سجل 3 أهداف ومرر لزملائه 15 تمريرة حاسمة، كما حصد ثلاثة ألقاب هي الدوري السعودي وكأس السوبر ودوري أبطال آسيا.

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