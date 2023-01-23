الوحدة الإماراتي يستعير بيريرا من الهلال

أعلن الوحدة الإماراتي في وقت مبكر من صباح الإثنين استعارة البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب وسط الهلال حتى نهاية الموسم الحالي.

وانضم اللاعب لأزرق الرياض مطلع موسم 2021-2022 قادمًا من الدوري الإنجليزي وتحديدًا ويست بروميتش ألبيون.

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ولم يظهر بيريرا بالشكل المأمول هذا الموسم إذ شارك بـ 8 مباريات بجميع المسابقات مع فريقه (419 دقيقة) دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وبشكل عام لعب ماثيوس مع الهلال 42 مباراة بكافة البطولات سجل 3 أهداف ومرر لزملائه 15 تمريرة حاسمة، كما حصد ثلاثة ألقاب هي الدوري السعودي وكأس السوبر ودوري أبطال آسيا.