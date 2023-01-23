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ريال مدريد
بنزيمة وكروس سجلا هدفي الريال في شباك بلباو

ريال مدريد يعود للانتصارات بثنائية في بلباو

بلباو - د ب أ
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استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات، وعاد لمطاردة غريمه التقليدي برشلونة في سباق الصدارة بينهما في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه أتلتيك بلباو، مساء الأحد، في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي تلقى خسارة مباغتة أمام فياريال في المرحلة الماضية، إلى 41 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق مع برشلونة (المتصدر) إلى 3 نقاط فقط.

في المقابل، توقف رصيد بلباو، الذي لم يحقق أي انتصار في البطولة للمباراة الرابعة على التوالي، عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح النجم الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل للريال في الدقيقة 24، قبل أن يضيف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وكان الريال تلقى خسارة موجعة 1 - 3 أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، الذي أقيم بينهما الأسبوع الماضي في السعودية.

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