يوفنتوس يبدأ رحلة تعويض النقاط الـ15 بتعادل مع أتالانتا

تعادل يوفنتوس 3-3 مع ضيفه أتلانتا في مباراة ممتعة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.
وخاض فريق المدرب ماسيميليانو أليغري أول مباراة منذ خصم 15 نقطة من رصيده يوم الجمعة ليتراجع من المركز الثالث إلى منتصف الترتيب.
وانتزع أتلانتا التقدم بعد خمس دقائق بتسديدة أديمولا لوكمان من عند حدود منطقة الجزاء في مرمى فويتشيخ شتينسني.
وأدرك أنخيل دي ماريا التعادل ليوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وبعد ذلك بتسع دقائق أكمل أركاديوش ميليك صحوة صاحب الأرض بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة نيكولو فايولي.
واحتاج أتلانتا إلى ثماني دقائق بعد الاستراحة لينتزع التقدم إذ أدرك يواكيم مايله بعد 35 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني قبل أن يضيف لوكمان هدفه الثاني بضربة رأس.
وجعل دانيلو النتيجة 3-3 في الدقيقة 65 من ركلة حرة سددها من أسفل الحائط.
ويحتل يوفنتوس المركز التاسع وله 23 نقطة، فيما يأتي أتلانتا في المركز الخامس.
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