اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مقر الاتحاد الإفريقي
مقر الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي يوقف مسؤولاً بسبب فضيحة أخلاقية

الجزائر - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أحد موظفي مكتبه الإعلامي لمدة خمس سنوات وحرمانه من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة ومنعه من مواصلة عمله في كأس الأمم الإفريقية للمحليين الحالية بالجزائر بعد ارتكابه "تصرفا غير لائق".

وكان الكاف اختار فيلكس سوهوند بيبريب من بنين، للعمل في منظومته الإعلامية لتغطية البطولة.

وتم إيقاف سوهوند بيبريب بعد جلسة استماع للجنة الانضباط بالكاف في العاصمة الجزائر هذا الأسبوع.

واستمعت اللجنة للضحية التي قالت إنه "هاجمها" الأسبوع الماضي "وحاول تقبيلها" بعدما ذهبت لغرفته بالفندق للحصول على وثائق اعتمادها الخاصة بالبطولة.

كما ذُكر في قرار لجنة الانضباط الذي أعُلن للصحافيين أن شخصية أخرى قدمت تفاصيل بشأن تلقيها عرضا غير مناسب من سوهوند بيبريب حين كان يغطي نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون العام الماضي.

ونفى سوهوند بيبريب هذه الاتهامات، وقال إنها مؤامرة لتشويه سمعته. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيواجه أي اتهامات جنائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عشائر الرقة ترفض التقارب بين النظام السوري وتركيا.. لماذا؟ عشائر الرقة ترفض التقارب بين النظام السوري وتركيا.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط