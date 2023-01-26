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الشرطة الإيطالية تصادر وثائق تتعلق بصفقة بيع نادي ميلان

ميلان - د ب أ
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صادرت الشرطة المالية الإيطالية وثائق تتعلق بصفقة بيع نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم لمجموعة مستثمرين على رأسهم شركة "ريد بيرد كابيتال بارتنرز"، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة.

وصادرت الشرطة الوثائق من مستشارين خارجيين معنيين بصفقة البيع، حسب مصادر طلبت عدم ذكر اسمها نظرا لسرية الأمر.

وأوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تلك العملية تأتي في إطار تحقيقات من جانب ممثلي الادعاء في ميلانو في مخالفات مزعومة، بعد أن تقدمت شركة "بلوسكاي" التي تمتلك حصة من أسهم النادي، بدعوى قضائية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "راديوكور" الإيطالية للأنباء كانت أول من كشفت عن العملية.

كان اتفاق شركة "ريد بيرد"، ومقرها نيويورك، للاستحواذ على حصة الأغلبية في نادي ميلان من صندوق التحوط "شركة إليوت إنفستمنت مانجمنت"، قد دفع بلوسكاي لرفع دعوى قضائية في العام الماضي.

وتمتلك بلوسكاي نحو 4.3% من الشركة القابضة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها وتمتلك نادي ميلان، وكانت قد اتهمت صندوق إليوت في وقت سابق بالفشل في إجراء عملية تقديم عطاءات مناسبة.

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