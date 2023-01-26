بالصور.. داني ألفيش يتقاسم زنزانته مع "كوتينيو" في برشلونة

كشفت تقارير صحافية عن الروتين اليومي للمدافع البرازيلي داني ألفيش في زنزانته داخل السجن، إذ اتضح أنه يتقاسمها مع سجين برازيلي آخر يُدعى "كوتينيو".

وتم اعتقال ألفيش مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي، كما فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده مع اللاعب.

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وأكدت صحيفة "El Periódico" الكتالونية أن ألفيش يقضي فترة احتجازه في سجن "بريانز 2" الذي يبعد 40 كيلومترًا عن برشلونة، ويتشارك زنزانته خلال الوحدة 13 مع متهمين اثنين آخرين بجرائم مماثلة وظروف اجتماعية مختلفة، أحدهما يُدعى "كوتينيو".

كما أشارت الصحيفة إلى أن الظهير الأيمن لا يتمتع بامتيازات داخل السجن ويعامل مثل الآخرين. مساحة زنزانته حوالي ستة أمتار مربعة، وقد قررت السلطات أن مشاركتها مع أشخاص آخرين ستساعده على التكيف.

ويحتوي السجن على مستشفى من أجل توفير الرعاية الطبية للنزلاء، بالإضافة إلى مساحة للممارسة الرياضة، ويدرك داني أنه سيقضي وقتًا ليس بالقصير في السجن، ما يضطره للتأقلم مع الوضع الجديد.

ولعب ألفيش بصفوف برشلونة في الفترة من 2008-2016 ثم عاد للنادي الإسباني بموسم 2021-2022 قبل الانتقال للمكسيك.

ومثل منتخب البرازيل منذ 2006 وخاض 126 مباراة دولية وسجل ثمانية أهداف.