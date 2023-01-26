كأس إنجلترا.. قمة ملتهبة بين سيتي وأرسنال ومهمة ثأرية لليفربول أمام برايتون

يضع مانشستر سيتي وضيفه أرسنال منافستهما الحامية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم جانبًا، ويركزان على قمة ملتهبة في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد يوم الجمعة على ملعب "الاتحاد" في مانشستر.

ويتصدر أرسنال الدوري عن جدارة وبعروض رائعة آخرها فوزه 3-2 على مانشستر يونايتد، الجار اللدود لسيتي، معيدًا الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا مع مباراة أقل لفريق مواطن الأخير ميكيل أرتيتا.

مادة اعلانية

وستكون المواجهة الأولى بين الفريقين هذا الموسم بعدما تأجلت مباراتهما التي كانت مقررة في ذهاب الدوري في 19 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الثانية عشرة إلى 15 فبراير المقبل، وبالتالي فإن الفائز الجمعة سيحظى بزخم معنوي هائل قبل مواجهتهما الاولى في الدوري على ملعب الامارات والثانية في 26 أبريل المقبل على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويدخل الفريقان المباراة منتشيين بفوزين مهمين: أرسنال على حساب توتنهام (2-صفر) ومانشستر يونايتد، وسيتي على توتنهام أيضا (4-2) وولفرهامبتون (3-صفر).

ويخوض ليفربول حامل اللقب مواجهة ثأرية الأحد أمام مضيفه برايتون الذي هزمه بثلاثية نظيفة عندما استضافه على ملعب "أميكس" في 14 يناير الحالي في المرحلة العشرين من الدوري.

وعلق مدربه الالماني يورغن كلوب على الخسارة وقتها: لا أستطيع تذكر مباراة أسوأ خاضها الفريق من تلك التي مني فيها بالهزيمة المؤسفة أمام برايتون.

وعانى ليفربول الذي يغيب عن صفوفه الكثير من الركائز الاساسية بسبب الاصابة، الأمرين أمام برايتون هذا الموسم حيث ارغمه الاخير على التعادل 3-3 في المرحلة التاسعة من الدوري في أكتوبر الماضي.

ويعود ليفربول إلى برايتون وهو يحتل المركز التاسع في الدوري الممتاز بفارق عشر نقاط عن المراكز الأربعة الأولى في تراجع مخيف مقارنة مع المواسم الماضية، آخرها الموسم الماضي عندما كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق رباعية تاريخية.

ويملك المهاجم الدولي هاري كاين فرصة ذهبية ليصبح الهداف التاريخي لتوتنهام عندما يحل ضيفًا على بريستون من التشامبونشيب (المستوى الأول) يوم السبت.

وعادل كاين الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم جيمي غريفز عندما سجل هدفه الـ266 في مختلف المسابقات في مرمى فولهام (1-صفر) الاثنين في ختام المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

لم يطرأ أي تغيير على غلة غريفز منذ عام 1970، لكن القائد الحالي لمنتخب إنجلترا أصبح الآن على وشك امتلاك الرقم القياسي.