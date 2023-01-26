"فيفا": 5 أندية سعودية ضمن الأكثر إنفاقاً في آسيا عام 2022

كشف تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بالانتقالات على مستوى العالم يوم الخميس عن إنفاق الأندية الإنجليزية أكثر من ملياري دولار على صفقات جديدة في 2022 لأول مرة مع وصول عدد الانتقالات الدولية للاعبين من الرجال والسيدات لأرقام قياسية، كما تواجدت خمسة أندية سعودية في قائمة العشرة الأوائل بآسيا، و5 أندية مصرية في القائمة الإفريقية.

وكان هناك 20209 صفقات انتقال دولية في منافسات الرجال في 2022 في إنجلترا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.6 بالمئة مقارنة بحصيلة عام 2021 ليتجاوز انتقالات عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19.

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ومن بين 2843 صفقة شملت دفع رسوم انتقال كلفت أعلى 100 صفقة ما يقرب من 50 بالمئة من إجمالي الأموال التي اُنفقت.

وتصدرت الأندية الإنجليزية القائمة مجددا وللمرة الأولى تخطى إنفاقها ملياري دولار، لتحقق رقما قياسيا يقترب من 2.2 مليار دولار.

وقال إميليو غارسيا سيلفيرو رئيس لجنة الشؤون القانونية والامتثال في "الفيفا": تم تغيير الاتجاه السلبي في العامين الماضيين بخصوص إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات في 2022، حيث بلغ إجمالي الانفاق في العام الماضي 6.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 33.5 بالمئة عن عام 2021 ومع ذلك لا يزال أقل من أعلى مستوى وصل له على الإطلاق في 2019.

واستمرت كرة القدم المحترفة للسيدات في النمو في عام 2022. ووصل عدد الانتقالات الدولية العام الماضي إلى مثلي عام 2018.

وقال سيلفيرو: في 2022، عدد الأندية التي شاركت في الانتقالات الدولية ارتفع من 410 في 2021 إلى 500 العام الماضي بزيادة قدرها 22 بالمئة.

وتابع: كل هذا يعكس الخطوات المثيرة للإعجاب التي يتم اتخاذها مع استمرار المزيد والمزيد من اللاعبات في التحول إلى الاحتراف. وتم تسجيل حوالي 1555 عملية انتقال دولية في 2022 بزيادة قدرها 19.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بينما شارك 119 اتحادا دوليا في الانتقالات الدولية.

وفي قارة آسيا جاء الهلال السعودي ضمن قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا على الصفقات عام 2022 رغم إيقافه عن التسجيل الصيف الماضي، وتواجدت معه أندية النصر والاتحاد والتعاون والشباب السعودية، بالإضافة إلى الأهلي القطري وأندية شنغهاي ووهان ثري تاونز وبكين غوان الصينية، والعين الإماراتي.

وإفريقيًا، ضمّت القائمة 5 أندية مصرية: الأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي وفيوتشر، والترجي التونسي والرجاء المغربي وأهلي طرابلس الليبي والهلال السوداني وأخيرًا صن داونز الجنوب إفريقي.