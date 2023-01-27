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لقطة من تتويج الألماني باسكال

الألماني باسكال يفوز بجولة سباق الدرعية لـ "فورمولا إي"

العربية.نت
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فاز الألماني باسكال فيرلاين بالمركز الأول في السباق الليلي لفورميلا إي الذي جرى يوم الجمعة في الدرعية.

وهذه هي الجولة الثانية للبطولة العالمية، وشارك في السباق اثنان وعشرون متسابقا يمثلون أحد عشر فريقا.

ويشهد يوم السبت الجولة الثالثة للبطولة أيضا في الدرعية على أن ينتقل السباق بعد ذلك إلى مدينة حيدر آباد بالهند في الجولة الرابعة في شهر فبراير المقبل.

وعن النسخة السابقة لفورمولا إي الدرعية في 2022 فقد شهدت استضافة الجولتين الأولى والثانية من الموسم الثامن، حيثُ فاز الهولندي نِك دي فريز سائق فريق "مرسيدس بنز إي كيو" بالجولة الأولى، أما الجولة الثانيةُ فكانت من نصيب السويسري إدواردو مورتارا سائق فريق "روكيت فينتوري ريسينغ –موناكو".

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