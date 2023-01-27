التونسي العيدوني إلى صفوف يونيون برلين

ترجم لاعب الوسط التونسي عيسى العيدوني تألقه في مونديال قطر بانتقاله إلى الدوري الألماني لكرة القدم، مع إعلان وصيف الدوري راهناً يونيون برلين ضمه إلى صفوفه يوم الجمعة.

وكان لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 26 عاماً يحمل ألوان نادي فيرينتسفاروش المجري منذ عام 2020، محرزاً في صفوفه لقب الدوري المحلي مرتين.

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وقال اللاعب الذي خاض 28 مباراة دولية والقادم بصفقة ناهزت 4 ملايين يورو حسب تقارير صحافية، لموقع النادي الرسمي: حلم أي لاعب الاحتراف في أحد افضل الدوريات في العالم. سعيد لقدرتي على إثبات نفسي في البوندسليغا.

وأضاف اللاعب المولود من أب جزائري وأم تونسية: من كل ما رأيته وسمعته حتى الآن، يونيون برلين ناد ودي، لكن أيضاً شغوف وطموح. أنا مقتنع بتأقلمي هنا وسأقدّم كل شيء لانجح مع يونيون.

ونشأ العيدوني الذي يحمل ألوان منتخب تونس منذ مارس 2021، في ضاحية مونفيرمي شرق العاصمة الفرنسية باريس.

ترك باريس في سن صغيرة وشق طريقه مع الفئات العمرية لفريق أنجيه الذي أعاره لعدة اندية في الدرجات الدنيا، قبل انتقاله إلى فولونتاري الروماني في 2018 حيث أمضى موسمين فارضاً نفسه في خط الوسط.

لفت هناك أنظار فيرينتسفاروش العريق الذي ضمه واصبح في صفوفه لاعباً هاماً اكتسب خبرة الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

شارك مع "نسور قرطاج" في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، وفي مونديال قطر استهل مباريات بلاده الثلاث وآخرها أمام فرنسا التي حققت فيها فوزاً لافتاً بهدف قبل توديعها من دور المجموعات.