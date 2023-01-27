الشباب يقلب الطاولة على الطائي ويظفر بنقاط الفوز

فاز الشباب على مضيفه الطائي بهدفين لهدف، يوم الجمعة، خلال مباراة مقدمة من منافسات المرحلة 18 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وتقدم أمير سعيود للطائي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك كارلوس جونيور التعادل للشباب في الدقيقة 18.

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وفي الدقيقة 38 سجل جونيور الهدف الثاني له وللشباب، ليقتنص فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع الاتحاد الذي لعب مباراة أقل.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز التاسع.