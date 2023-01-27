زوجة ألفيش تحذف صوره.. واللاعب "منشغل" بالمعجبين

قامت زوجة اللاعب البرازيلي داني ألفيش بحذف الصور التي تجمعهما سويًا على حسابها في تطبيق" انستغرام" على خلفية الاتهامات الموجهة له باعتدائه جنسيًا على إحدى الفتيات، كما كشفت تقارير صحافية أن اللاعب يتأقلم في وضعه الجديد ويقضي يومه وهو يوقع لمعجبيه داخل السجن.
وتم اعتقال ألفيش مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي، كما فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده مع اللاعب.
وذكر تقرير عبر شبكة "TYC" الأرجنتينية أن جوانا سانز زوجة اللاعب منذ عام 2018 قامت بحذف معظم الصور مع شريكها، وقامت الشبكة بعقد مقارنة بين شكل حسابها الآن وقبل القضية.
وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فإن داني ألفيش "مشغول" خلال تواجده في السجن بسبب إقبال زملائه الشديد عليه، إذ يقضي لاعب برشلونة الأسبق غالبية وقته في التوقيع على أوراق تذكارية لزملائه وقد تأقلم بصورة جيدة للغاية معهم ولا يُعاني من أي مضايقات تذكر.
ولعب ألفيش بصفوف برشلونة في الفترة من 2008-2016 ثم عاد للنادي الإسباني بموسم 2021-2022 قبل الانتقال للمكسيك.
ومثل منتخب البرازيل منذ 2006 وخاض 126 مباراة دولية وسجل ثمانية أهداف.
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