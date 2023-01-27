عقوبات تأديبية ضد الأوروغواي وأربعة من لاعبيها بينهم كافاني

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة، الاتحاد الأوروغوياني للعبة وأربعة من لاعبي منتخب بلاده، من بينهم إدينسون كافاني، بسبب أحداث مباراته ضد غانا (2-صفر) في دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وقالت اللجنة في بيان لها: بعد تحليل شامل لمختلف الوقائع في ضوء لوائح الانضباط المعمول بها في فيفا، خلصت لجنة الانضباط إلى أن اتحاد الأوروغواي لكرة القدم مسؤول عن السلوك التمييزي الصادر عن مشجعي منتخبه الوطني، وكذلك عما صدر عن لاعبي منتخب بلاده من سوء سلوك وتصرف عدواني وانتهاك لمبادئ اللعب النظيف.

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وأضافت: سيتعين على اتحاد الأوروغواي احترام إغلاق جزئي لمدرجات ملعب المباراة القادمة لمنتخب بلاده على أرضه بإشراف فيفا (المدرجات التي تقع خلف المرميين)، ودفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف فرنك سويسري (50 ألف يورو).

كما قررت لجنة الانضباط معاقبة "اللاعبِين خوسيه ماريا خيمينيز وفرناندو موسليرا وإدينسون كافاني ودييغو غودين، لما صدر منهم من تصرفات و/أو سوء سلوك".

وأوقفت اللجنة كلا من خيمينيز وموسليرا أربع مباريات مع أداء خدمة مجتمعية لفائدة أسرة كرة القدم، وغرامة قدرها 20 ألف يورو، فيما أوقفت كلا من كافاني وغودين مباراة واحدة مع أداء خدمة مجتمعية لفائدة أسرة كرة القدم، وغرامة قدرها 15 ألف يورو.

واحتج لاعبو الاوروغواي كثيرا على حكم المباراة الالماني دانيال سيبيرت لعدم احتسابه ركلة جزاء في الدقيقة 57 اثر عرقلة داروين نونييز داخل المنطقة حيث راجع حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" دون أن يغير رأيه.

كانت وقتها الاوروغواي متقدمة على غانا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، وكانت بحاجة الى هدف لتخطي دور المجموعات.

وحاصر لاعبو الاوروغواي الحكم في نهاية المباراة وأهانوه في تصرف عدواني وفقًا لما ورد في الصور التليفزيونية. وضرب كافاني بعنف الشاشة المخصصة لحكم الساحة لمشاهدة صور الفيديو في الملعب.