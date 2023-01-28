خمسة جياد محليّة تحجز مقاعدها في "كأس السعودية"

اختتم يوم الجمعة، أمسية يوم الخليج بنسخها الثانية، في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، التي ينظمها نادي سباقات الخيل، ضمن حفله الـ89، الذي يجمع فيه بين الجياد العربية الأصيلة والسرعة الثوروبرد.

وتنافست الجياد على 5 أشواط، يحصل الفائز في كل منها على بطاقة تأهل لسباقات "كأس السعودية" العالمي لعام 2023 وجائزة قدرها 165 ألف ريال، إضافة إلى 4 أشواط لسباقات الملاك من دول الخليج، جائزة كل شوط منها 750 ألف ريال، وشوط عميد المدربين "كأس مشرف بن مطلق بن شنان"، وجائزته 150 ألف ريال، وشوط جائزة سعد بن مشرف، والذي يقدّم سيارة فاخرة للفائز.

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وأهدت فرس الخمس سنوات "أرامة" ابنة "علم"، مالكُها عبد الله سعود الفراج، سيارة "لكزس"، مقدّمة من مالك الخيل سعد مشرف في الشوط الأول، مع خيالها عبد الله العوفي، وبرهنت على أحقّيتها بالترشّح للفوز بدخولها القوي في المسار المستقيم من المضمار.

وكتب حصان الأربع سنوات "الأموي" ابن "توتالي"، لأبناء هيف بن محمد القحطانيّ، اسمه في لوحة الشرف كأوّل الفائزين بكأس عميد المدرّبين الراحل مشرف بن مطلق، بأداء مميّز على مسافة 1600 متر، تحت قيادة الخيال "رودريغز خوزيه".



وحصل حصان الستّ سنوات "رائد" لفهد ضيدان العتيبيّ، على بطاقة التأهّل للمشاركة في سباق السرعة "كأس 1351"، أحد الأشواط المصاحبة لـ"كأس السعودية 2023"، تحت قيادة الخيال "ريكاردو فيريرا"، على المضمار العشبيّ، في الشوط الثالث، وجاء من خلفهم "آي أيام ماجيك" مع ريان الطويرش، ثم "كولد فرونت" مع عادل الفريديّ.

وحصل على بطاقة التأهّل للمشاركة في "كأس نيوم"، الحصان الخصِيّ "كاستل" ابن "فرانكل"، للأمير سعود بن سلمان، على المضمار العشبيّ، وقاده للفوز الخيال "أليكسس مورينو" على مسافة 2100 متر، متقدمًا بنحو طولين على حساب "لويجي فامبا" وخيّاله عبد الله العوفي، وحلّ ثالثًا "فلابيسيونو" مع خيّاله "لويس موراليس".

ولم يخيّب الحصان العربيّ "عسفان الخالدية" ابن "ليث الخالدية"، لإسطبلات الخالدية، ظنّ محبيه بحجز موقع له في سباق المنيفة للخيل العربية على المضمار العشبيّ، بصحبة خيّاله عبد الله العوفي، حائزًا في الشوط الخامس على بطاقة التأهل.

ونجح في الشوط السادس المؤهّل لـ"كأس الرياض للسرعة"، الخيّال الواعد أصيل السرحانيّ، في قيادة الحصان "بيجين" ابن "السير برانكلوت" إلى الفوز -في لحظات الحسم- متجاوزًا "روك ساوند" وخياله "ريكاردو فيريرا"، وحلّ الحصان المحليّ "سودد" في المرتبة الثالثة مع الخيال "إيدي كاسترو".

أمّا بطاقة التأهّل لشوط "الديربي السعوديّ"، صارت من نصيب مهر الثلاث السنوات "ماي ماب" ابن "ليمامز ماب"، للأمير سلطان بن مشعل، تحت قيادة الخيال عادل الفريدي.

وحصدت أولى جوائز أشواط يوم الخليج، فرس الخمس سنوات "دنانير الخالدية" ابنة "ليث الخالدية"، لأبناء الأمير خالد بن سلطان، تحت قيادة الخيّال عادل الفريديّ بفارق أكثر من 4 أطوال عن "آربي ريتش لايك مي" وخيّاله "ألبرتو سنا"، وفي المركز الثالث "متوكل الخالدية"، الذي مهّد طريق الفوز لزميلته "دنانير الخالدية"، عبر خروجه المبكّر على رأس الخيل.

وحقّق مهر الثلاث السنوات "مستر فيكتور" انتصارَه الأول، بشوط الخليج الثاني، مفتوح الدرجات لخيل الثلاث سنوات، على مسافة 2000 متر، بقيادة موفقة من الخيال محمد الدهّام، وجاء بعده المهر "يزداد هيبة" مع الخيال عادل الفريدي، ثمّ "جماح المحمدية" مع الخيّال "كاميلو أوسبينا".

وتمكّنت فرس السبع سنوات "صنست فلاش"، لأبناء فيحان المنديل، مع الخيّال "أليكسس مورينو"، من نيل شوط الخليج الثالث المخصّص للأفراس، أمام البطلة "لاقرثا رايم"، بفارق أكثر من 3 أطوال، مع الخيّال "ريكاردو فريرا"، وحلّت البطلة "أفالينا" مع الخيّال عادل الفريدي في المرتبة الثالثة.

وانتزع الشوط الختاميّ في هذه الأمسية، حصان الستّ سنوات "توليدو"، للأمير سلطان بن مشعل، مع الخيّال الخبير "لويس موراليس"، على حساب "المثنى" مع خيّاله "مانيزي لوكا"، وثالثًا جاء "استاروت" مع الخيّال أصيل السرحاني.